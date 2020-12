Juventus, iniziativa di Natale con i pazienti di oncologia dell'Ospedale Regina Margherita

Classico appuntamento di Natale per la Juventus: la società bianconera, capitanata da Giorgio Chiellini, ha effettuato delle video-interviste ai piccoli pazienti del reparto di oncologia dell'Ospedale Regina Margherita. Ecco il video:

Anche quest’anno i bianconeri non hanno mancato l’appuntamento per gli auguri di Natale (con tanto di interviste 🗣) ai piccoli pazienti del reparto di oncologia dell'Ospedale Regina Margherita e di #CasaUgi @UgiOnlus.

Un modo in più per vivere una magica #XmasReunion! ❤️🎄 pic.twitter.com/y1WE6oTA91

— JuventusFC (@juventusfc) December 20, 2020