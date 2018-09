Juventus, Khedira: "12 punti in quattro gare e congratulazioni Cristiano"

Lazio batte Empoli 1-0, gol di Parolo al Castellani. Quadrata, pratica, vincente: parafrasando una nota pubblicità, la Lazio vince di misura in casa dell'Empoli senza strafare ma anche senza rischiare. In una partita divertente e ben giocata da entrambe le squadre, con i tre tenori...

Barcellona, Sport in prima pagina: "Decollano"

Chelsea, occhi su Mitrovic del Fulham per l'attacco

Rooney: "Fra uno o due anni Lampard e Gerrard alleneranno in Premier"

Moyes: "Non avrei potuto fare un lavoro migliore al West Ham"

Man United, Mourinho continua a lavorare per portare Ozil a gennaio

Nantes e Reims non si fanno male: primo 0-0 di giornata in Ligue 1

Vinicius, altro messaggio a Lopetegui: in gol con il Real Madrid Castilla

Barcellona, riecco Denis Suarez: a disposizione per il PSV

Liga, colpo esterno per l'Alaves: battuto 1-0 il Valladolid al 93'

Liga, brutta sconfitta per il Siviglia: ko 2-0 in casa col Getafe

Real Madrid, Ramos: "Dobbiamo dare il massimo per questa squadra"

Un post condiviso da Sami Khedira (@sami_khedira6) in data: Set 16, 2018 at 8:33 PDT

"4 partite, 12 punti. Congratulazioni per i tuoi primi due gol per la Juve Cristiano", così Sami Khedira ha commentato su Instagram la vittoria conquistata sul Sassuolo nella prima gara da capitano con la maglia della Juventus.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy