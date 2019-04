Juventus, Khedira operato al ginocchio: intervento perfettamente riuscito

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus ha reso noto tramite un comunicato, l'intervento al ginocchio di Sami Khedira. Il centrocampista tedesco potrà iniziare subito le terapie che lo riporteranno sui campi di gioco nel corso dei prossimi mesi. Ecco nel dettaglio quanto scritto sul proprio sito ufficiale dal club bianconero:

"Si è svolto oggi ad Augsburg, in Germania, l’intervento di "pulizia" per via artroscopica al ginocchio destro di Sami Khedira.

L’intervento, effettuato dal Dottor Uli Boenisch, assistito dal responsabile sanitario bianconero Dottor Claudio Rigo, è perfettamente riuscito e il giocatore potrà iniziare da subito le cure riabilitative".