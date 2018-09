Juventus, Khedira out col Frosinone: pronto Emre Can

© foto di Federico Gaetano

La Juventus è tornata in Italia dopo la vittoria di ieri in Champions League contro il Valencia e Massimiliano Allegri deve fare i conti con alcuni problemi fisici per i suoi giocatori, in vista della trasferta di Frosinone di domenica sera. Nelle prossime ore si sia Douglas Costa che Sami Khedira si sottoporranno ad accertamenti, anche se per il brasiliano non ci sarà chiaramente fretta, viste le quattro giornate di squalifica che dovrà scontare in campionato. Discorso diverso per il tedesco, che secondo quanto riportato da Sportmediaset, sarà out per la sfida contro i ciociari: Emre Can è pronto a prendere il suo posto.