Juventus, Khedira: "Rimonta importante, vicini al nostro obiettivo"

"E' stato così importante aver ribaltato questa gara nel secondo tempo! Vicini al nostro obiettivo", con questo commento Sami Khedira ha festeggiato il 3-1 rifilato dalla Juventus al Bologna e il suo gol decisivo nella rimonta bianconera.

So important to turn this game around in the 2nd half! 💪🏽🔥⚽️🏳🏴 Closer to our goal! 🏆 #JuveBologna #FinoAllaFine #ForzaJuve #SK6 @juventusfc pic.twitter.com/6EDkr71Pnk

— Sami Khedira (@SamiKhedira) 5 maggio 2018