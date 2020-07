Juventus ko ed in affanno, Damascelli su Tuttosport: "Finale pazzo, conta il fisico"

Tramite le pagine di Tuttosport, Tony Damascelli ha commentato così la sconfitta della Juventus contro l'Udinese e più in generale il finale di stagione bianconero: "Festa bianconera ma trattasi dei friulani dell'Udinese. Colpo di scena. Tutto ancora da decidere, tutto rinviato, tutto inutilmente preparato e cestinato. Il calcio è bello ed è vario, la Juventus perde per la quinta volta e brucia il vantaggio iniziale. Una lezione per l'accademia bianconera, sfinita per stanchezza e fatica in questo finale di campionato che si trascina in un calendario asfissiante... Sperano ancora Inter e Atalanta, il bello deve ancora venire e qualcuno dovrà riflettere sullo stato fisico dei bianconeri... Nulla è comunque certo in questo finale pazzo, la nebbia della stanchezza non aiuta nessun calcolo, la Juventus dovrà pensare a distribuire le ultime energie fisiche e nervose, Sarri a recuperare gli stimoli per tenere alta l'attenzione. E' facile parlarne e scriverne ma in campo, nell'afa e nello scirocco, vanno i calciatori e ciò che può sembrare scontato è invece maledettamente complicato. Il finale ubriaco della squadra è preoccupante. Soprattutto a livello nervoso oltre che fisico".