Juventus, la maglia 2020-21 sarà pennellata con dettagli oro. Le prime immagini

Davanti strisce bianconere pennellate e colletto a V, dietro tutta bianca: questa la maglia 2020-21 della Juventus, svelata da Footy Headlines. Tanti i dettagli oro come loghi, sponsor e un inserto sul fianco e qualche somiglianza con Real Madrid e Germania per via del medesimo sponsor tecnico. Svelati anche i pantaloncini bianchi e la giacchetta pre-partita.