Juventus, la sconfitta è già in archivio: la ripresa è fissata per il 28 dicembre

La Juve si ferma per qualche giorno, rende noto il sito ufficiale del club bianconero. La squadra, reduce dalla sconfitta contro la Fiorentina, sarà a riposo in occasione del Natale e per i giorni successivi. Ripresa in programma lunedì pomeriggio al Training Center.