Juventus, la storia dice che a -10 non è finita: la lezione di Allegri nel 2015

Nonostante i dieci punti di distacco dal Milan primo in classifica, la Juventus può ancora sperare nello Scudetto. Ne è sicura La Gazzetta dello Sport che nella sua edizione odierna analizza: "Non c'è dubbio che la Juve, nonostante i 10 punti di distacco dal Milan e i 9 dall'Inter (ma con la partita col Napoli da recuperare) abbia ancora nei piedi e nella testa la possibilità di vincere il decimo scudetto consecutivo. A Torino, del resto sanno già come si fa: nell'ottobre 2015, dopo la sconfitta in casa del Sassuolo, la squadra di Allegri dopo la decima giornata era staccata di 11 punti dalla capolista Roma. Finita? Nemmeno per sogno, perché dal derby di Torino partì una rimonta memorabile, col gol di Zaza all'88' che decise lo scontro diretto con il Napoli alla 25esima giornata, completando una striscia di 15 successi consecutivi, in cui Buffon batte il record di imbattibilità di Sebastiano Rossi. Rispetto a quel campionato, la concorrenza è indubbiamente più qualificata".