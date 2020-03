Juventus, Lapo Elkann replica a Cobolli Gigli: "Da CR7 può solo prendere esempio"

"Ronaldo è andato via per la mamma ma poi si fa vedere mentre prende il sole in una mega piscina". Nella giornata di mercoledì l’ex presidente della Juventus, Cobolli Gigli, aveva bacchettato così il fuoriclasse portoghese, che al momento sta passando la propria quarantena a Madeira, accanto alla propria famiglia. L’attacco però non è andato giù a Lapo Elkann, che si è prontamente scagliato su Twitter contro l’ex numero uno bianconero: “Caro Cobolli Gigli, CR7 fa da SEMPRE tanta beneficenza. Inoltre, Cristiano insieme a Jorge Mendes ha donato 35 posti di terapia intensiva agli ospedali di Oporto e di Lisbona. Al posto di criticare solo per avere visibilità non le sembra opportuno prendere esempio e ringraziare CR7 e tutti quelli che stanno facendo TANTO davanti a questa emergenza? CR7, we love you".