Juventus, lavoro personalizzato per Bernardeschi e Chiellini

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus prosegue la preparazione in vista dell'impegno contro il Cagliari di sabato 3 novembre e oggi si è divisa in due gruppi durante l'allenamento mattutino. Mentre una parte dei giocatori si è dedicata ad un lavoro atletico, l'altra, composta da Pinsoglio Barzagli, Benatia, Rugani, Cancelo, Spinazzola, Douglas Costa, Kean e Mandzukic, ha affrontato una partitella con l'Under 23. La doppietta di Kean, il gol di Douglas Costa e la rete di Kastanos per la squadra di mister Zironelli hanno fissato sul 3-1 il risultato finale. Federico Bernardeschi e Giorgio Chiellini hanno svolto un lavoro personalizzato.