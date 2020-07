Juventus-Lazio è la sfida tra bomber: più CR7 che Immobile secondo le quote

'Monday Night' decisivo per titolo. Bologna, è dura a Bergamo

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - l pareggio dell'Inter con la Roma rende Juventus-Lazio il bivio decisivo per lo scudetto dei bianconeri. Solo qualche settimana fa, il match tra bianconeri e biancocelesti sembrava essere la sfida scudetto per eccellenza, ma la Lazio post Covid, vincendo solo 2 delle 7 partite finora disputate e perdendone ben 4, ha perso inesorabilmente terreno passando da appena un punto di distanza dalla capolista, a otto. I biancocelesti capitolini vanno ora a caccia dei punti decisivi per la qualificazione aritmetica in Champions, ma per i campioni d'Italia in carica, già battuti due volte dai rivali in questa stagione ed entrambe le volte per 3-1, nella finale di Supercoppa e nella gara di andata all'Olimpico , è l'occasione da non perdere per prendersi una rivincita. Però Sarri dovrà stare attenti, perché in casa bianconera non mancano i campanelli di allarme: nelle ultime tre partite di CR7 e compagni, contro Milan, Atalanta e Sassuolo, la Juve ha subito nove gol, facendosi riprendere e superare due volte da una situazione di doppio vantaggio. Un'altra chiace di letttura interessante per questo match è sicuramente la sfida tra i due bomber del campionato Immobile e Cristiano Ronaldo e Immobile, in lotta per il titolo di capocannoniere. Il laziale conduce con 29 reti, ma dalla ripresa del campionato ha timbrato il cartellino solo due volte, al contrario del portoghese, a segno 7 volte su 7. Analizzando tutto questo gli esperti di Sisal Matchpoint favoriscono per il posticipo del 'Monday Night' Ronaldo e compagni, a 1.52, mentre il successo della Lazio è visto come una tappa in salita, a 6.00. Il pareggio si gioca a 4.50. In ogni caso per i bookmaker anche la Lazio potrebbe bucare la porta di Sczeszny, opzione a 1.45, mentre appare difficile un ribaltone nel match, dato a 6.50. Nella sfida del gol è avanti CR7, a 2.50, rispetto a Immobile, il cui gol è quotato a 4.90. L'ipotesi che entrambi segnino vale 1.95. Analizzando invece le partite di domani, l'Atalanta pareggiando a Verona sembra aver sciupato l'occasione di restare in scia per lo scudetto, ma nella gara interna con il Bologna vorrà riprendersi il secondo posto in classifica. I rossoblù sono reduci dalla batosta subita con il Milan. (ANSA).