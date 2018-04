Juventus, le due opzioni di Allegri per la gara col Napoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per il Napoli Allegri ha due opzioni: ieri ha provato un 4-3-3 con Buffon in porta, Howedes a destra, Benatia e Chiellini centrali, Asamoah a sinistra al posto di Alex Sandro; in mezzo i soliti noti Khedira, Pjanic e Matuidi e davanti l’arsenale composto da Douglas Costa, Higuain e Mandzukic. Difficile che si torni al 4-2-3-1, a meno che non faccia come all’andata quando — assente Mandzukic — spostò largo a sinistra Matuidi. L’altra idea è un 4-3-3 con Dybala e senza Mandzukic. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.