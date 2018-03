Juventus, Mandzukic potrebbe tornare contro l'Atalanta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mario Mandzukic non ha partecipato alla trasferta londinese della Juventus a causa di un risentimento muscolare. La situazione del croato non preoccupa però è da valutare e resta da capire se sarà a disposizione per la gara contro l'Udinese oppure se rientrerà contro l'Atalanta. A riportarlo è Sky Sport.