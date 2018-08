Juventus, Marchisio ai tifosi: "Oggi un patto con ciascuno di voi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi pomeriggio la Juventus si è ritrovata per il tradizionale impegno di Villar Perosa. I bianconeri di Allegri hanno battuto la Primavera per 5 a 0 e in gol è andato anche Claudio Marchisio. Questo il commento su Instagram del centrocampista: "Ogni Leggenda ha i suoi riti, i suoi simboli e la sua casa. Villar Perosa per la Juventus è tutto questo, ma è soprattutto un patto con ciascuno di voi".