Juventus, Marchisio: "Altra prova che ci serve per migliorare"

Juve, 'no' del Chelsea ad Higuain: troppo alta la richiesta di 60 milioni

Parma, D'Aversa: "Cassano un grande, ma non è un obiettivo"

Ag. Strinic: "Orgoglioso del Milan. Non si accontenta della panchina"

Ponciroli: "Bonucci? Non amo i cavalli di ritorno"

RMC Sport - Brocchi: "Spero che il Milan torni in alto"

Inter, Handanovic: "A volte entriamo in ritardo in partita"

Juventus, Allegri: "Meglio nella ripresa. Contento per Clemenza"

Juventus, Clemenza: "Sto vivendo un sogno, non mi aspettavo il gol"

Torino, Cairo: "Non ho parlato di Niang col Nizza, non li conosco"

Lazio, Luiz Felipe: "Sono cresciuto in fretta, qui sto benissimo"

Parma, Stulac: "Sono pronto per la Serie A, non vedo l'ora di iniziare"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 28 luglio

Altra prova che ci serve per migliorare la condizione. Avanti così 🏳️🏴 #forzajuve #CONTAJUS #MC8 @juventusfc pic.twitter.com/I9uyJD50mi

Dopo la vittoria arrivata contro il Benfica ai calci di rigore, Claudio Marchisio sul proprio account Twitter ha commentato la prova della Juventus: "Altra prova che ci serve per migliorare la condizione. Avanti così".

