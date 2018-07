Juventus, Marchisio: "Sarà interessante vedere la quotidianità di CR7"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso Instagram, il centrocampista della Juventus Claudio Marchisio ha risposto a diverse curiosità relative alla sua vita privata e non solo. Queste quelle relative al calcio.

Ti piacerebbe allenare in futuro?

"Non credo. In molti ci provano, ma pochi capiscono che non è per tutti".

Come vanno i primi allenamenti?

"Stanno andando bene. Carichi intensi e primi rapporti con i nuovi compagni. Come ogni anno, è il periodo dove si creano le basi di una stagione".

Cosa ne pensi dell'arrivo di CR7 in bianconero?

"Che sta per arrivare un campione assoluto, e che sarà davvero interessante vedere la sua quotidianità nel lavoro, almeno per me. Come tifoso un colpo della Madonna"