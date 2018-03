Juventus, Matuidi: "Importante non aver subito gol, felice per il gol"

© foto di www.imagephotoagency.it

Blaise Matuidi, centrocampista della Juve, ha parlato a Premium Sport a fine gara: "L'Atalanta ci ha sempre messo in difficoltà e l'ha fatto anche oggi. L'importante è non aver subito gol, siamo usciti alla distanza. Felice per la mia rete in questo stadio fantastico. Il campionato non è chiuso, lo scudetto è ancora aperto, il Napoli fa tanti punti e noi continueremo ad essere concentrati".