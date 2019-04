Juventus, messaggio di sostegno a Marchisio: "Torna presto campione!"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Forza Claudio Marchisio. Torna in campo presto campione!". La Juventus mostra il proprio sostegno via social a Claudio Marchisio, costretto a una nuova operazione al ginocchio. Questo, infatti, il messaggio di appoggio dei bianconeri su Twitter al loro ex centrocampista, oggi in forza allo Zenit: