Juventus-Milan, la regia sarà di Popi Bonnici: "Sarà un'emozione e non sarà certo facile"

Sarà di uno storico regista dello sport e del calcio italiano, la regia della prima gara post pandemia per Coronavirus del pallone nostrano: Popi Bonnici guiderà la parte tecnica di Juventus-Milan per la RAI e su Twitter ha confidato le sue emozioni in vista di una gara così delicata.