Juventus-Napoli, Allianz Stadium esaurito: lo comunica il club

© foto di Raimondo De Magistriis

L'Allianz Stadium sarà tutto esaurito per l'importantissima sfida tra Juventus e Napoli: lo rivela il sito ufficiale dei bianconeri. Come sempre, però, - si legge - potrebbero liberarsi alcune disponibilità di tagliandi, grazie agli abbonati che non saranno presenti e che rimetteranno il loro posto in vendita attraverso il servizio "Il Mio Abbonamento". Si invitano pertanto i tifosi a recarsi in ricevitoria (vendita libera presentando solo documento di identità) o collegarsi a Juventus.com (con Tessera del tifoso e caricamento del titolo su tessera).