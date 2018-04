Juventus-Napoli, Mura: "L'attendismo e il calcolo non pagano sempre"

La storica firma del giornalismo italiano Gianni Mura, attraverso il suo editoriale su La Repubblica ha analizzato così la partita tra Juventus e Napoli: "Altro che riaprire il campionato, più che una porta il Napoli ha sfondato un muro che aveva tenuto per 90'. E adesso si guarda alle prossime 4 partite, ma non si può vedere quanti e quali pensieri l'incornata di Koulibaly ha lasciato nell'anima della Juve e del Napoli. Certo alla Juve non può far piacere, dopo l'uscita col Real, un altro castigo in extremis. Più meritato stavolta, e non c'è bisogno di prendersela con l'arbitro. Più meritato perché il Napoli, sempre alla sua maniera, ha giocato per vincere fin dall'inizio. Mentre Allegri ha dato l'impressione di voler controllare, anche lo 0-0 non gli dispiaceva".