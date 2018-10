Juventus nella top 20 dei marchi sportivi più potenti al mondo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come riportato dal sito Calcio&Finanza, attraverso il Powa Index la Juventus è risultata nella top 20 dei marchi sportivi più potenti del mondo. Il Powa Index “incrocia oltre 2,4 trilioni di dati – tra cui media tradizionali, piattaforme digitali e interazioni dei fan – per stabilire i brand più potenti e permettere alle aziende di realizzare strategie di sponsorhip vincenti”. La Juventus si trova al 12esimo posto su 20.

“Dando un’occhiata al calcio, interessante notare come ben 14 dei 20 marchi presenti in classifica appartengano a questo sport. Oltre ai già citati Real Madrid e Barcellona, si trovano anche tornei come la Premier League (5° posto), la UEFA Champions League (7°), la Liga spagnola (8°) e la Coppa del Mondo FIFA 2018 (15°). Per quanto riguarda invece i club calcistici, la Premier League fa da padrona con la presenza di Manchester United, Arsenal, Liverpool, Chelsea e Manchester City. Una società a testa invece per Italia (Juventus), Francia (Paris Saint-Germain) e Germania (Bayern Monaco)”, si legge sul sito.