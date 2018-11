Juventus, notte nel lusso per CR7 a Londra: suite da oltre 10mila euro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giusto il tempo di festeggiare negli spogliatoi per poi prendere un volo direzione Londra. Dopo la vittoria ottenuta contro il Milan ed il primo gol segnato su azione a San Siro, Cristiano Ronaldo - accompagnato dal figlio e da Georgina - ha raggiunto nella notte l'Hotel Bulgari di Knightsbridge. Soggiorno in una suite da 9mila sterline a notte (oltre 10mila euro) per l'asso portoghese - riporta SportMediaset -. Due bagni in marmo, finestre insonorizzate, soggiorno in stile italiano, mini-frigo, caminetto e un parcheggio da 50 sterline all'ora. Nello sfarzoso Bulgari, secondo quanto raccolto dal Sun, sono ammessi anche gli animali, ma il neo-arrivato gatto da 2mila euro non sembra essere partito in compagnia dei propri padroni.