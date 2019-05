© foto di Imago/Image Sport

Chiusura dell'indice in netto rialzo: la Juventus ha chiuso la giornata odierna nella Borsa di Milano con un +5.11%, Una chiusura in netto rialzo, scrive 'SportMediaset', dovuta alle ultime indiscrezioni che darebbero Pep Guardiola nuovamente in corsa per la panchina della Juventus per il prossimo anno.