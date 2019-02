Juventus, oggi gli esami di Chiellini: il difensore punta al Frosinone

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Oggi per Giorgio Chiellini è il giorno degli esami, quello in cui si capirà la tenuta del polpaccio destro del capitano che lo aveva già fatto tribolare in passato. Doveva sgonfiarsi dopo l’elongazione e per questo si è atteso oggi per sostenere gli esami: probabilmente il guaio potrà essere riparato in una quindicina di giorni. A quel punto la partita casalinga pre-Frosinone sarebbe l’occasione per un test, a cinque giorni dalla partita del Wanda contro il Cholo. Più o meno lo stesso iter che, con meno margini di riuscita, si vuole seguire con Bonucci. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.