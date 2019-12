© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sconfitta in Supercoppa e il rientro in Italia, la Juventus si dà appuntamento per chiudere il 2019 al Training Center. Oggi inizia una settimana di pausa per i bianconeri, che riprenderanno ad allenarsi tra sette giorni. Il ritrovo al JTC è infatti fissato per il pomeriggio di lunedì 30.