© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Matthijs de Ligt resta in dubbio per la gara di domani contro l'Atletico Madrid in Champions League ma come riportato da La Gazzetta dello Sport c'è ottimismo per il suo recupero dopo la lussazione della spalla destra. Quella di oggi sarà comunque la giornata decisiva e si avrà la certezza del suo impiego o meno contro il Colchoneros.