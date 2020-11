Juventus, Pirlo sorride anche oggi: De Ligt e Alex Sandro proseguono col recupero

Salvo ricadute, in pochi giorni il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, dovrebbe riabbracciare in gruppo due pezzi fondamentali della difesa come Matthijs De Ligt e Alex Sandro. Oggi alla Continassa - riporta Sky Sport - il centrale olandese e il terzino brasiliano hanno proseguito il loro programma di recupero, e saranno arruolabili il 21 novembre, quando inizierà il tour de force che vedrà Madama impegnata in 10 sfide tra campionato e Champions League fino al 22 dicembre.