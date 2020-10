Juventus, presentata la quarta maglia per la stagione 2020/21: verrà utilizzata domenica

La Juventus ha presentato il quarto kit di maglie per questa stagione, che verrà utilizzato già domenica contro l'Hellas Verona. Creato da un team guidato da Pharrell Williams che si è ispirato al passato del Club, con le sue eredità e specificità, che sono stati gli elementi alla base del processo di progettazione. Questo il comunicato della società bianconera: "Ridefinire i ricordi, rivivere la storia. Vivere un passo avanti.

Oggi nasce il Quarto Kit di Juventus, ed è un quarto kit davvero mai visto. Per l’occasione, il design è stato curato (così come per pochissimi club in Europa, vale a dire Arsenal, Bayern Monaco, Machester United e Real Madrid) da adidas e Humanrace FC: il risultato è un kit dirompente, che i bianconeri utilizzeranno per la prima volta domenica, in occasione della sfida di campionato contro il Verona e che le bianconere vestiranno il prossimo 8 novembre, contro il Sassuolo.

Il team guidato da Pharrell Williams si è ispirato dal passato del Club, con le sue eredità e specificità, che sono stati gli elementi alla base del processo di progettazione. Reinventare i momenti storici per riflettere la cultura calcistica di oggi: questo è stato il processo che ha guidato il design di Humanrace FC, attraverso un’estetica hand-painted, centrale nel progetto.

Il team di Humanrace FC ha guardato nell'archivio adidas per ritrovare la maglia rosa della stagione 2015-16, la prima stagione della partnership tra adidas e Juventus. Il colore audace e vivido che offusca il confine tra sport e stile è diventato un'icona istantanea della cultura calcistica moderna.

Da qui l’ispirazione: il processo creativo è stato incentrato su una tecnica “disegnata a mano” grezza ed espressiva. Tutti i dettagli sono stati reimmaginati in formato vernice, dallo stemma del Club ai loghi dei partner, per creare un look dallo stile unifico, che ha anche un importante obiettivo comunicativo: infatti, lavorando a stretto contatto con ciascuna delle cinque squadre coinvolte nel progetto, Humanrace FC ha voluto riunire per la prima volta i Club in una celebrazione condivisa dello spirito umano.

L'ambizione congiunta di Pharrell e del team di design adidas è dimostrare che il calcio è per tutti, unendo e celebrando le differenze, come spiega lui stesso: «La storia è ciò che plasma il futuro e, a volte, per guardare avanti, prima dobbiamo guardare indietro. La parte più importante del processo di creazione di questa collezione è stata l'apprendimento delle eredità di ogni club e di come ogni momento decisivo della loro storia fosse catturato e preservato da una prospettiva di design. Ciascuna delle nuove maglie è il simbolo dell'eredità dei cinque club e una vera celebrazione dell'universalità dello sport».

La collezione viene lanciata con un cortometraggio che mette in luce gli esseri umani che danno forma alla creatività e alla cultura calcistica, condividendo le loro storie uniche. Tra questi c'è anche la squadra di base londinese Romance FC, che si è fatta creare una maglia su misura per giocare in questa stagione.

Oltre agli elementi stilistici, le magliette presentano il tessuto AEROREADY di adidas, appositamente studiato per mantenere gli atleti asciutti e comodi durante le prestazioni in qualsiasi condizione".