Juventus Primavera, Dal Canto: "Fiorentina forte ma vogliamo la finale"

Alessandro Dal Canto, tecnico della Juventus Primavera, ha parlato alla vigilia della sfida di Viareggio Cup che attende i bianconeri contro la Fiorentina: "Il nostro torneo di Viareggio sembra il torneo di Kulenovic e noi ne siamo contenti, speriamo che prosegua il momento d’oro che attraversa. La Fiorentina in semifinale? Incontriamo una squadra forte ma stiamo bene, soprattutto di testa. Sarà la sesta partita in dodici giorni, saremo quindi tutti stanchi, dunque l’importante in queste ore è far recuperare i miei ragazzi per avere le maggiore energie possibili. La squadra in questo torneo è cresciuta e poi come ho detto ai ragazzi questa è una competizione che ha un’aria ed un fascino particolare, io l’ho fatta da ragazzo e credo che sia una cosa che si ricorderanno per tutta la vita. Vediamo di arrivare fino in fondo", le sue parole riportate da ItalPress.