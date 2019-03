© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus è scesa in campo questo pomeriggio per continuare la preparazione in vista della sfida di campionato con l'Udinese. Douglas Costa - riferisce Sky Sport - sarà assente per il match contro friulani: la speranza di Alleri è quella di recuperarlo per il match contro l'Atletico. Paulo Dybala, invece, ha un lieve dolore al piede, ma questa situazione non preoccupa visto che ha già giocato con questo problema perciò venerdì sarà a disposizione di Allegri.