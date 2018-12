© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso i propri social, la Juventus ha voluto ricordare ai propri tifosi i prossimi appuntamenti della formazione bianconera dopo la sosta: “Riposatevi, bianconeri! La Juve torna a giocare il 12 gennaio contro il Bologna in #CoppaItalia. Dopo la #Supercoppa del 16 contro il Milan, l'appuntamento all'#AllianzStadium è per il 21 per #JuveChievo. Sarà un 2019 da vivere tutti insieme, #FinoAllaFine “.