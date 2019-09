© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pomeriggio a ranghi misti per la Juventus, che oggi si è allenata al Training Center con tante defezioni a causa delle convocazioni in Nazionale. Ai bianconeri rimasti a Torino, si sono aggregati anche alcuni ragazzi dell’Under 23 e dell’Under 19 per partecipare a una partitella a tempi ridotti. A segno Ramsey e Gerbi (Under 23, con una doppietta), nel 3 a 0 finale a favore della prima squadra più aggregati.