Juventus-Real, le reazioni in Spagna: la vendetta bianconera

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sorteggio complicato per la Juventus in Champions League, che ai quarti di finale se la dovrà vedre con il Real Madrid. "Juve e Real ripropongono l'ultima finale di Champions", scrive AS, mentre Marca e Mundo Deportivo titolano in coro: "La Juventus cerca la vendetta della finale di Cardiff".

Analizamos al rival del @realmadrid en los cuartos de final de la Champions https://t.co/IqZQvBQAKW #SorteoChampions — AS (@diarioas) 16 marzo 2018