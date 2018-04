Juventus-Real Madrid, il video della rifinitura dei bianconeri a Vinovo

Fonte: dal nostro inviato Marco Spadavecchia

© foto di www.imagephotoagency.it

Allenamento di rifinitura per la Juventus presso il Centro Sportivo di Vinovo alla vigilia dell'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid. Qui di seguito le immagini raccolte da TuttoMercatoWeb.com in attesa della conferenza stampa di Massimiliano Allegri e Giorgio Chiellini fissata per le 19.20 di questo pomeriggio.