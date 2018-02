Juventus, rebus Matuidi: Allegri scioglierà ogni dubbio in mattinata

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dal 1’ contro l’Atalanta oppure no? Massimiliano Allegri scioglierà ogni dubbio in mattinata ma rischiare oggi per riperderlo domani no, non ha senso. Il soggetto in questione è Blaise Matuidi, 20 milioni spesi bene (ma ci sono anche dei bonus...) e da dosare benissimo in vista del rush finale della stagione. Meglio averlo che rimpiangerlo. Una cosa è certa: il francese è tornato ad allenarsi da giorni con i compagni e semmai solo un eccesso (comprensibile) di cautela porterà il tecnico a non impiegarlo subito, domani, nel primo scontro con l’Atalanta, quello di campionato. Per poi capire se la semifinale di Coppa Italia – sempre con i bergamaschi, mercoledì prossimo – diventerà il campo di battaglia per il Grande Rientro. Quello definitivo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.