Juventus, riecco Emre Can: "Bentornato"

A causa della difficile situazione ambientale in Ucraina la UEFA ha deciso di spostare la sede di Vorskla-Arsenal da Poltava, città originaria del club di casa, a Kiev. Alla base di tale scelta l'introduzione della legge marziale in diverse regioni dell'Ucraina. A riportare la notizia...

Legge marziale in Ucraina. La UEFA sposta la gara dell'Arsenal a Kiev

Non solo la Juve su Isco. Ci sono anche Inter e Roma

Juve, Spinazzola: "Non vedo l'ora di giocare. Abbiamo un altro passo"

Milan, Cutrone: "Ci teniamo all'Europa, daremo il massimo per passare"

Lazio, Acerbi: "Non esistono partite che non contano"

Atalanta, Masiello: "Empoli? Sconfitta meritata. Con il Napoli per vincere"

Pochettino sorprende, Spalletti no. Eriksen assenza non pronosticabile

Napoli, le certezze per la Champions. In avanti la coppia collaudata

TOP NEWS Ore 20 - In campo Inter e Napoli. Juve, torna Bernardeschi

Lazio, Acerbi: "Apollon? Non è una gara banale. Voglio giocare sempre"

Milan, Higuain: "Non devo riscattarmi, voglio aiutare la squadra"

Emre Can torna parzialmente in gruppo. E la Juventus lo accoglie, anche, con un messaggio su Twitter .

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy