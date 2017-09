Juventus, rientrati a Vinovo Szczesny, Lichtsteiner e Matuidi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sessione di lavoro pomeridiana incentrata sul lavoro fisico quest'oggi a Vinovo per la Juventus, che si è ritrovata al Training Center agli ordini di mister Massimiliano Allegri, in vista della sfida di campionato che vedrà i ragazzi impegnati sabato 9 settembre all'Allianz Stadium alle 18 contro il Chievo Verona. In questa occasione, sono rientrati in gruppo dagli impegni con le rispettive Nazionali Wojciech Szczesny; Stephan Lichtsteiner e Blaise Matuidi.