Juventus, rifinitura mattutina alla Continassa. La squadra rimarrà al JHotel

vedi letture

La Juventus, questa mattina, si è ritrovata alla Continassa per svolgere la rifinitura mattutina. Al termine della seduta, rivela TuttoJuve.com, la squadra rimarrà al JHotel e Pirlo diramerà la lista dei convocati. Per la gara contro il Cagliari,il tecnico bresciano si affiderà al 4-4-2: in porta potrebbe esserci Buffon. In difesa da destra verso sinistra ci saranno Cuadrado, De Ligt, Demiral e Danilo. A centrocampo sulla destra dovrebbe agire McKennie, in mezzo spazio ad Arthur e Rabiot, mentre a sinistra dovrebbe muoversi Kulusevski. In attacco giocheranno Morata e Cristiano Ronaldo.