Fonte: juventus.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Massimiliano Allegri l’ha definita una partita ancora più importante del Derby D’Italia. Con lo Young Boys infatti, la Juve si gioca il primato nel girone, che rappresenterebbe un grande vantaggio in ottica sorteggi degli ottavi di Champions League.

Così i bianconeri, dopo il giorno di riposo concesso da Massimiliano Allegri in seguito al successo con l’Inter di venerdì sera, sono tornati oggi in campo al JTC per preparare la trasferta di Berna in programma mercoledì sera (ore 21:00 CET). La seduta si è concentrata su esercitazioni in fase difensiva e su esercizi di tecnica e possesso palla, con Alex Sandro che ha lavorato parzialmente con la squadra.

La marcia di avvicinamento all’impegno di Champions League continua domani, con una seduta in programma al mattino/pomeriggio.