© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rientrata nella notte da Bologna, dove ieri ha superato il turno di Coppa Italia battendo i padroni di casa e qualificandosi ai quarti di finale, la Juventus ha già iniziato a pensare alla Supercoppa Italiana di mercoledì a Gedda. I bianconeri si sono ritrovati nella mattinata per una seduta, come sempre nel post gara, divisa fra scarico per i protagonisti della sfida del "Dall'Ara" e lavoro in campo per il resto del gruppo. Cancelo e Rugani hanno svolto allenamento parziale con la squadra, a differenza di Medhi Benatia che durante il riscaldamento pre partita di ieri sera ha avuto un risentimento muscolare all'adduttore lungo della coscia destra (out quindi anche col Milan). Domani, antivigilia di Supercoppa, la Juve parte per l'Arabia Saudita: il decollo è previsto nella tarda mattinata. Lo riporta il sito ufficiale della Vecchia Signora.