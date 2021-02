Juventus-Roma, è sfida per il terzo posto. Tutte le quote sul turno di Serie A

vedi letture

Il Napoli affronta il Genoa, per il Torino esame Atalanta

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - Il cammino è ancora lungo, ma il match di domani all'Allianz Stadium tra Juve e Roma mette in palio punti pesantissimi per entrambe le squadre. In ballo c'è il terzo posto e la possibilità di allontanare la rivale dalla lotta al vertice. Per gli analisti SNAI la Juventus è nettamente favorita, a 1,75. Ad alta quota il pareggio, a 3,90, e la vittoria della Roma, data a 4,25. Allo Stadium la Roma ha perso 10 partite su 11 tra campionato e Coppa Italia. L'unico successo giallorosso è quello dello scorso 1° agosto (1-3), in una partita ormai ininfluente per entrambe. Sempre finite in Over le ultime quattro sfide: un'altra partita con almeno tre reti è in effetti ritenuta probabile, a 1,53, mentre l'Under sale fino a 2,35. Chi farà gol? Naturalmente Ronaldo è in prima fila, a 1,75. Per la Roma, spazio a Borja Mayoral, dato a 3,50, al pari di Mkhitaryan. Poco dopo il fischio finale di Torino, scenderanno in campo Genoa e Napoli a Marassi. L'ottimo rendimento recente non evita ai rossoblù un pronostico avverso: il successo del Napoli è infatti il risultato largamente più atteso dagli esperti di SNAI, a 1,67. I tre punti genoani valgono 5 volte la posta, un pareggio si gioca a 3,85. Domani pomeriggio l'Atalanta gioca in casa con il Torino, in un match dalle quote nettamente sbilanciate sul segno «1», proposto a 1,45. Il Toro in campionato viene da tre pareggi consecutivi, due dei quali con il nuovo allenatore Nicola. Un'altra «X» non dispiacerebbe al tecnico, ma a giudicare dalla quota SNAI, 4,75, si tratta di un traguardo tutt'altro che facile. Quanto al «2», è un'impresa da 7,00. Il Milan capolista gioca domenica un testa-coda casalingo con il Crotone. L'«1» vola bassissimo, a 1,24. I calabresi vengono da una sola vittoria e cinque sconfitte, un bilancio magro che giustifica un «2» stellare, a 10, mentre il pareggio è una speranza da 6,50. Quote larghe anche per Lazio-Cagliari, con la vittoria biancoceleste (sarebbe la sesta di seguito) a 1,38 e il blitz dei sardi dato a 7,75. Il 21° turno si apre questa sera con Fiorentina-Inter: nerazzurri nettamente avanti, a 1,55, viola a 6,25. (ANSA).