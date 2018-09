Juventus, rosso a CR7: ottimismo per una sola giornata di stop

© foto di Imago/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus sta preparando la memoria difensiva per l'espulsione di Cristiano Ronaldo e la discussione del caso davanti all'ufficio d'inchiesta dell'UEFA che si riunirà giovedì prossimo. Si punta allo stop per un solo turno per "condotta antisportiva" che permetterebbe a CR7 di tornare, da avversario all'Old Trafford. C'è ottimismo in questo senso. Quasi impossibile invece che la squalifica venga tolta del tutto.