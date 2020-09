Juventus-Sampdoria, i convocati di Ranieri: out Gabbiadini e altri 4 blucerchiati

Al termine della rifinitura tecnico-tattica andata in scena sul campo 2 del “Mugnaini” di Bogliasco, Claudio Ranieri ha reso noti i 24 convocati per il debutto stagionale in Serie A. Sono 24 i blucerchiati che, dopo cena, saliranno sul pullman in partenza per Torino, dove domani, domenica, si giocherà all'”Allianz Stadium” la sfida con la Juventus.

Assenti. Oltre agli squalificati Kristoffer Askildsen e Antonio Palumbo, resteranno a Genova Mohamed Bahlouli, Vid Belec (specifico in palestra, in seguito ad una infiammazione al ginocchio destro), Manolo Gabbiadini (recupero agonistico sul campo con e senza palla), Nik Prelec e Kaique Rocha. A seguire l’elenco completo.

Portieri: Audero, Avogadri, Ravaglia.

Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Ferrari, Regini, Tonelli, Yoshida.

Centrocampisti: Capezzi, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Thorsby, Verre, Vieira.

Attaccanti: Bonazzoli, La Gumina, Quagliarella, Ramírez.