Juventus, seduta di scarico dopo la vittoria col Lecce: domani giorno di riposo

Mattinata di lavoro per la Juventus di mister Sarri dopo la vittoria con il Lecce di ieri sera. Seduta di scarico per chi ha giocato ieri sera, mentre il resto della squadra, come riportato dal sito ufficiale dei bianconeri, ha effettuato un lavoro personalizzato. Domani giorno di riposo, lunedì si tornerà in campo.