Juventus, seduta tattica sotto la pioggia. Il report completo del club

vedi letture

Continua a lavorare la Juventus, in vista dei prossimi impegni che la attendono, in campionato e, presto, in Europa. Domenica sera è prevista la sfida con il Napoli all'Allianz Stadium. La squadra si è ritrovata oggi, ancora una volta al mattino, sul terreno della Continassa. Agli ordini del tecnico Pirlo, il gruppo si è allenato sotto una fitta pioggia, concentrando l'attenzione sulla tattica e sulle combinazioni al tiro per il reparto offensivo. Domani il gruppo è atteso sempre in mattinata, dopodiché (ore 14) Pirlo incontrerà i giornalisti invitati all'Allianz Stadium.