Juventus, Sekulov diventa italiano

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Completamente azzurro. E' arrivata dalla FIFA, in data 21.03.2019, la decisione che permetterà a Nikola Sekulov di vestire la maglia della Nazionale Italiana anche in partite ufficiali. Il centrocampista della Juventus Under 17, grande protagonista della stagione in corso con il gruppo allenato da Francesco Pedone, aveva già da tempo manifestato la sua intenzione di voler rappresentare l'Italia. Per questo motivo, dopo aver valutato i presupposti giuridici della operazione - la famiglia Sekulov è, infatti, legalmente assistita dallo studio DCF Sport Legal dell’avv. Cesare di Cintio- i genitori chiedevano, per tramite del professionista bergamasco, alla FIGC di poter intraprendere l’iter legale per il cambio di federazione da macedone a italiana. La Federcalcio, pertanto, avviava la procedura prevista dalle norme internazionali, che, quindi, veniva portata a termine con successo. Un sogno che si avvera, quello del ragazzo cresciuto nel vivaio giovanile del Pro Piacenza. La crescita costante della mezzala è stata manifesta nel corso degli anni, quando è passato prima al Parma per poi approdare successivamente a Torino, destinazione bianconera, dove gli addetti ai lavori sperano che possa ripercorrere la carriera di Claudio Marchisio, vista la posizione in campo e le caratteristiche tecniche.

Sekulov ha già indossato la maglia azzurra in amichevole, sugellando anche le sue prestazioni nella Nazionale Under 17 con un gol, nella partita amichevole contro i parietà del Padova. Un bel biglietto da visita per il centrocampista, che ora non vuole smettere di sognare, con l'azzurro e il bianconero fissi in testa.