Juventus, si ferma De Sciglio: problema all'adduttore destro

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - TORINO, 8 MAR - Si ferma Mattia De Sciglio per un problema all'adduttore destro. Il difensore della Juventus non risulta tra i convocati per l'anticipo di stasera contro l'Udinese. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni, ma resta in dubbio per il ritorno degli ottavi di Champions di martedì 12 contro l'Atletico.