Juventus, sollievo Douglas Costa: solo crampi per il brasiliano

Nulla di grave per Douglas Costa, giocatore della Juventus che è stato sostituito al 71’ del match contro il Parma. Per il numero 11 bianconero semplici crampi, dunque nessun problema in vista della sfida della prossima settimana contro il Napoli.